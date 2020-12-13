7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 13/12/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء فى مقدمتها، إلغاء الدقيقة الراحة لشرب المياه فى الدوري باستثناء مباريات الظهيرة، وكورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم، ومركز التحكيم والتسوية يحسم مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك الثلاثاء ، وأشرف قاسم متحدثاً رسمياً لقطاع الكرة بالزمالك.. وزكريا مديراً تنفيذياً. قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إلغاء الدقيقة الراحة فى مباريات الدورى لتناول اللاعبين المياه بعد إقامة المباريات فى فصل الشتاء. كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم شهد مقر اتحاد الكرة تعرض أكثر من موظف للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ما ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد. مركز التحكيم والتسوية يحسم مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك الثلاثاء يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، بعد غد الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض.

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