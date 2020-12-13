شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر اتحاد الكرة تعرض أكثر من موظف للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ما ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بتقليل عدد العاملين بالمقر خلال الأيام المقبلة، إلى جانب غلق أكثر من مكتب للتعقيم.

من ناحية أخرى، استعجل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة لإرسال اللائحة النهائية منتقدا تأخر إرسالها، حيث كان من المقرر إرسالها قبل 9 ديسمبر الجاري، خاصة أن لائحة الفيفا تنص علي ارسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتي أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي.

وشهدت اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات وهل سيتم تطبيقه باثر رجعي من عدمه خاصة ان معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد في الانتخابات القادمة بينما هناك قلة تطلب تطبيقه باثر رجعي وتم الاستقرار في النهاية علي إرسال اللاءحة بدون وضع كلمة الأثر الرجعي بناء علي طلب الجمعية العمومية .