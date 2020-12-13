شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع باللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية، فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، فى مقر المركز الأولمبى بالمعادى، لمناقشة خطة الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع جميع اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، واللاعبين الذين يمتلكون فرصة للتأهل إلى الاولمبياد، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية والطبية.

من جهته أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك خطة تم وضعها خلال الفترة الماضية استعداداً لأولمبياد طوكيو، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما أوضح المهندس هشام حطب فى تصريحات خلال الفترة الماضية أن تم عقد اجتماعات مع جميع الاتحادات الرياضية بحضور مسئولى وزارة الشباب والرياضة تم خلالها مناقشة جميع خطط الاتحادات استعدادات لأولمبياد طوكيو وبعد مناقشتها فى اللجنة الأولمبية تم مناقشتها ومراجعتها من الناحية المالية والفنية من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، "نتابع جميع اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو واللاعبين الذى يمتلكون فرص التأهل للأولمبياد من خلال أنديتهم ومعسكرات منتخباتهم، ونسعى لأن نحقق أفضل انجاز فى الأولمبياد ولدينا طموحات وتطلعات مع اللاعبين واللاعبات المشاركين فى طوكيو وخاصة فى المصارعة والتايكوندو والرماية ونستطيع المنافسة على ثمانية ميداليات أولمبية ولكن تحقيق الميداليات لا يمكن الجزم بها من الأن لأنها تتوقف على عدة عوامل منها يوم المنافسات حالة اللاعب والتوفيق ولكن مصر تمتلك عناصر مميزة قادرة على إسعاد الشعب المصرى وما نحتاجه هو توفيق اللاعبين فى المنافسات".

وأشار المهندس هشام حطب، علاقتنا جيدة بوزارة الشباب والرياضة وهناك تعاون تام ومتابعة لكل المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهناك اجتماع يوم الأربعاء القادم فى المركز الأولمبى بالمعادى مع جميع الاتحادات الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقسة الاستعدادات والاحتياجات فى الفترة القادمة.