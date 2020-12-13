ثنائية سون وكين تواصل التألق بالأرقام القياسية في البريميرليج

يواصل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، وزميله بالفريق الكوري سون هيونج مين تحقيق الأرقام القياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
نجح هاري كين بالتسجيل في شباك كريستال بالاس، بصناعة المتألق سون ، ليصل عدد الأهداف التي ساهم بها الثنائي
ساهم الثنائي سون وكين بتسجيل 32 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليأتي الثنائي في المركز الثاني بعد ثنائية ديديه دروجبا وفرانك لامبارد نجمي تشيلسي السابقين حيث ساهوا بـ36 هدف.
وبات هاري كين ثالث لاعب من الدوريات الأوروبية الكبرى، يصل إلى 15 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، وذلك خلف إيرلينج هالاند (17 هدفًا) وروبرت ليفاندوفسكي (16 هدفًا).
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