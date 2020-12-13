يلتقي فريق ليفربول مساء اليوم الأحد مع خصمه فريق فولهام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتُقام المباراة في ملعب كرافين كوتاج معقل فولهام وذلك في الجولة الثانية عشر. ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني بـ24 نقطة بالتساوي مع توتنهام المتصدر ولكن بفارق الأهداف. توتنهام المتصدر ولكن بفارق الأهداف. أما فولهام فيتواجد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط. موعد مباراة ليفربول وفولهام تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت والنصف بتوقيت السعودية القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k.

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 12/13/2020 الدوري الأنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.