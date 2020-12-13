بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 13/12 بالدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب كرافين كوتاج مساء اليوم الأحد 13 ديسمبر، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي ليفربول وفولهام، في إطار فعاليات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2020/2021.

ويقدم موقع الوفد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، أي السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستنقل على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

يتشارك ليفربول مع توتنهام بصدارة البريميرليج برصيد 22 نقطة، حيث يرغب بطل الموسم الماضي الريدز في لقاء اليوم الاستمرار

في الصدارة وعدم التخلي عنها، ويعلم بأن التعثر يبعده عن القمة.

وسيلعب الريدز لقاء اليوم بكل ثقله بهدف كسب النقاط الثلاث، والاستمرار في حملة الدفاع عن لقبه من جديد، على أمل بأن يتعثر المتصدر توتنهام بفارق الأهداف ليتربع على العرش ويحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وسيفتقد ليفربول في موجهة اليوم لنجم الفريق الجناح الطائر البرتغالي دييجو جوتا بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى الركبة، ومن المتوقع أن يكون الحارس البرازيلي المميز أليسون

بيكر إلى حماية عرين الفريق بعد غياب عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب الإصابة.

وفي المقابل، لا يزال فولهام يدخل حالة من الدوخان حيث يتوجد في المركز السابع عشر على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

الصاعد حديثًا فولهام يتطلع إلى نسيان الهزيمة الماضية من مانشستر سيتي بهدفين لهدف، من أجل الخروج من المأزق الذي يتواجد فيه ويؤرق مستقبله، على أمل بأن يقدم مستوى جيد أمام الليفر ليحاول اقتناص النقاط الثلاث التي هو بحاجه ماسه لهم للهروب من طريق الضياع الذي يمر به.