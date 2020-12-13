أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقررة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ويلتقي الأهلي أمام منافسه مصر المقاصة على أرضية استاد الأهلي وي السلام ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية من المسابقة المحلية. حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم يتولى إبراهيم نور الدين إدارة المباراة كحكم ساحة، وشريف عبد الله حكم مساعد وأحمد نوفل حكم مساعد ثاني. وحسين إسماعيل سيكون الحكم الرابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو. مساعد حكم فيديو. يذكر، أن الأهلي هو حامل لقب بطولة الدوري المصري عن الموسم الماضي بعد تحقيقه لها للمرة الـ42 في تاريخه.

كانت هذه تفاصيل خبر رابط مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر .. يلا شوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.