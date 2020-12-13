بث مباشر لايف .. مباراة الأهلي ومصر المقاصة | مشاهدة مباراة االأهلي ومصر المقاصة بث مباشر "يلا شوت"

في المباراة الافتتاحية له بالدوري، الأهلي حامل لقب الدوري المصري وبطل أفريقيا وبطل كأس مصر، يستضيف نادي مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

يخوض الأهلي اللقاء بروح وثقة عالية جدًا وبقوة كبيرة، ويسعى لتحقيق أول فوز له في الموسم الجديد بعد موسم أكثر من رائع، كاد أن يحقق لقب الدوري بلا

هزيمة لولا خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3/1.

وعلى الجانب الآخر مصر للمقاصة يسعى ولو للحصول على نقطة حتى لا يبدأ موسمه بخسارة، وبالطبع أمام فريق كبير كالأهلي بطل القارة الحالي،من المتوقع أن يلعب مصر للمقاصة مباراة دفاعية لمحاولة الخروج بتعادل

بنكهة الفوز.

يلتقي النادي الأهلي مع نادي مصر للمقاصة باستاد الأهلي يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي ومصر للمقاصة على شاشتها.