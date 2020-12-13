بث مباشر | شاهد ميلان وبارما في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ميلان وبارما في اهم مباريات اليوم الاحد 13-12-2020، ضمن الجولة 11 من الدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان وبارما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

تقام مباراة ميلان وبارما على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “فرانشيسكو فورنيو”، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

امتدت سلسلة اللاهزيمة لنادي “ميلان” في الدوري الايطالي إلى 22 مباراة، 17 فوز وخمس تعادلات. بالانتصار على “سامبدوريا” في الجولة الماضية.

وبخسارة “اتلتيكو مدريد” امس امام ريال مدريد، أصبح ميلان الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يتعرض للخسارة بعد في مسابقة الدوري، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 3.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن ملاحقه “الانتر” الذي انتصر على “كالياري” ظهر اليوم لحساب الجولة الحالية، وسجل لاعبو الروسونيري 23 هدف واهتزت شباكه 9 مرات كثاني أقوى دفاع في المسابقة بعد يوفنتوس.

واستعاد المدرب “ستيفانو بيولي” خدمات الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” بعد تعافيه من إصابة عضلية، بينما استمر غياب النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” للأسبوع الثالث على التوالي، بالإضافة إلى غياب المدافع الدنماركي “سيمون كايير”.

في المقابل يمر فريق “بارما” بفترة سيئة حيث لم يتذوق طعم الفوز سوى مرة واحدة في اخر 5 مباريات في الدوري الايطالي، ويتواجد في المركز 15 برصيد 10 نقاط.

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