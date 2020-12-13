زيدان: الانتقادات جعلت ريال مدريد أقوى

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن الفريق استفاد من الانتقادات الموجهة ضده في الأسابيع الأخيرة ليحقق الانتصار المهم 2-صفر على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت.

وقبل أقل من أسبوعين كان ريال مدريد يعاني من خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وكان على موعد مع مباريات صعبة أمام إشبيلية وبوروسيا مونشنجلادباخ وأتلتيكو وبدأ أن مستقبل زيدان على المحك.

لكن ريال فاز بالمباريات الثلاث وأقترب من العودة إلى المستوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم الماضي وقاده لحصد لقب الدوري.

ويحتل ريال الآن المركز الثالث في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أتليتيكو المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد الفوز بهدفي كاسيميرو ويان أوبلاك حارس أتليتيكو بطريق الخطأ في مرماه “لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت لكن هذا جعلنا أقوى.

“الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي”.

وكان المدرب الفرنسي في حالة سعادة عارمة وأشاد بالكثير من لاعبيه وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وقال إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

لكن زيدان أكد على أن ريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل اللعب بثبات في المستوى.

وقال لاعب وسط ريال السابق “أنا سعيد بكل شيء فعلناه في المباراة.

“لقد ضغطنا على المنافس بطول الملعب ولم نترك أتلتيكو يدخل أجواء المباراة. هذا أسبوع رائع وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم يثقون في أنفسهم”.

وأضاف “لقد بنينا على ما فعلناه في آخر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب فترات المباراة. لكن لا يوجد ما يستحق الأحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء”.