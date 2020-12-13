بث مباشر | مشاهدة الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي ومصر المقاصة في اهم مباريات اليوم الاحد 13-12-2020 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “الاهلي ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

تقام مباراة الاهلي ومصر المقاصة العرب على “استاد الاهلي”، بإدارة من الحكم الدولي المصري “ابراهيم نور الدين”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدخل النادي “الاهلي” موسمه الـ62 في الدوري المصري، وعينه على تحقيق الفوز لبدء رحلة الحفاظ على اللقب السادس على التوالي، والذي حققه في المجمل 42 مرة.

ويعيش الاهلي فترة استثنائية تحت قيادة المدرب “بيتسو موسيماني” الذي جلب الكأس التاسعة في دوري ابطال افريقيا على حساب الغريم التقليدي “الزمالك”، ليعود بعدها بأيام قليلة ليحقيق لقب كأس مصر على حساب “طلائع الجيش”.

وينتظر الاهلي المنافسة على لقبين آخرين خلال الأيام القليلة القادمة عندما يواجه “طلائع الجيش” في كأس السوبر المصري، كما سيواجه “نهضة بركان” في كأس السوبر الأفريقي.

ويفتقد الاهلي اليوم خدمات كل من “حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن، وكريم نيدفيد” للإصابة، بالإضافة إلى غياب الثلاثي العائد من الإصابة بفيروس كورونا “وليد سليمان، أحمد بيكهام، وأحمد ياسر ريان”، حيث فضل موسيماني إراحتهم.

في المقابل، يدخل نادي مصر المقاصة المباراة بقيادة المدرب “إيهاب جلال” وكله طموح بتكرار الفوز الذي حققه على الاهلي في موسم 2017 عندما انتصر عليه بثلاثية نظيفة تاريخية، او على الأقل الخروج بالتعادل من أجل إعطاء لاعبيه دفعة معنوية لتحقيق الانتصارات في قادم المواعيد.

واستبعد “إيهاب جلال” صانع الألعاب المخضرم والعائد حديثًا إلى مصر المقاصة “أيمن حفني” لعدم الجاهزية، كما استبعد الدولي الليبي “مفتاح طقطق”، والمنضم حديثًا ايضًا من نادي المصري البورسعيدي “أحمد عادل ميسي”.

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