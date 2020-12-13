الامارات | إقالة فافر من تدريب دورتموند بعد خماسية شتوتغارت

شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة فافر من تدريب دورتموند بعد خماسية شتوتغارت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير في ألمانيا اليوم الأحد أن المدرب السويسري لوسيان فافر دفع الثمن باهظا بإقالته من منصبه بعد 24 ساعة فقط من الهزيمة المذلة لفريقه بوروسيا دورتموند على يد ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف أمس السبت في البوندسليغا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإنه سيتم إبلاغ لاعبي بوروسيا دورتموند بقرار إقالة فافر /63 عاما/ خلال الحصة التدريبية للفريق.

وتولى فافر تدريب دورتموند في صيف 2018 ، لكن رغم خوضه مسيرة استمرت لـ15 مباراة دون أي هزيمة في مستهل مشواره مع الفريق ليتصدر جدول الترتيب بفارق تسع نقاط فإن فريقه فشل في مجاراة بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في اليوم الأخير من ذلك الموسم.

وبدا بايرن يتمتع بقدر أكبر من القوة مقارنة بدورتموند خلال موسم 2019 /2020 الذي تأثر كثيرا بجائحة كورونا، حينما اكتفى فريق فافر باحتلال المركز الثاني كعادته دائما.

ويحتل دورتموند حاليا المركز الخامس بالبوندسليغا بعد خسارته ثلاث مرات متتالية على ملعبه وفوزه مرة واحدة فقط في أخر خمس مباريات ليبتعد بفارق خمس نقاط عن بايرن ولايبزج.

كما أخفق فافر في قيادة دورتموند للفوز بكأس ألمانيا حيث خرج الفريق من الدور الثالث مرتين تحت قيادة المدرب السويسري.

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