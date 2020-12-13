شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إبراهيم: لم نتواصل مع الأهلي بشأن قضية القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أن إدارة النادي لم نتواصل مع الأهلي بشأن قضية القرن كما تردد مؤخرا .

وشدد إبراهيم على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي لا توجد لديها أي خلافات مع أي أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف أن الحديث حاليا عن انتخابات النادي أمر سابق لأوانه وأن الجميع في النادي يسعى لتسيير الأمور في الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .