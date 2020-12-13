شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود للزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعود إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عقب إنتهاء الإيقاف، الذي تم توقيعه عليه بسبب طرده في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس مصر أمام نادى مصر.
وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت إيقاف اللاعب لمدة مباراتين عقب طرده، وانتهى الإيقاف بإنتهاء مباراة المقاولون العرب أمس والتى فاز فيها الزمالك على ذئاب الجبل بثنائية نظيفة.
ويسعى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، لتجهيز اللاعب لحاجة الفريق لمجهوداته خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة الثانية لبطولة الدورى العام والمقررة الخميس المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر إمام عاشور يعود للزمالك أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.