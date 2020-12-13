شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود للزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعود إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عقب إنتهاء الإيقاف، الذي تم توقيعه عليه بسبب طرده في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس مصر أمام نادى مصر.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت إيقاف اللاعب لمدة مباراتين عقب طرده، وانتهى الإيقاف بإنتهاء مباراة المقاولون العرب أمس والتى فاز فيها الزمالك على ذئاب الجبل بثنائية نظيفة.

ويسعى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، لتجهيز اللاعب لحاجة الفريق لمجهوداته خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة الثانية لبطولة الدورى العام والمقررة الخميس المقبل.