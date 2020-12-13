شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الزمالك في المقاولون تعيد الهدوء للقلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك، بعد ثنائية الفريق الكروى الأول في مرمى المقاولون، في افتتاح بطولة الدورى العام، التي اعادت بعض الاستقرار للقلعة البيضاء بعض الأحداث المتلاحقة التي سببت أزمات وارتباك داخل النادى من استقالات وتغييرات.
وشهدت القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، حالة من عدم الاستقرار في النادى وبعض الأزمات التي ترتب عليها استقالة المستشار محمد عطية من منصبه كعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى، كما تقدم عبدالحليم على مدير الكرة بإستقالته، قبل ان يتراجع فيها ويعود ليستمر في عمله.
من جانبه، أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة عن ارتياحه، بعد فوز الفريق على المقاولون، مشيرا ان ضربة البداية دائما ما تكون مهمة للغاية، خصوصا في ظل الحالة التي كان يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية.
وأكد قاسم أن الفوز ساهم في زيادة الإستقرار والهدوء داخل القلعة البيضاء، بسبب حالة القلق التي كان تنتاب الجماهير على فريق الكرة، أضاف قاسم، أن الزمالك اغلق ملف المباريات السابقة ويسعى إلى تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة بالدوري وبطولة إفريقيا.
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