شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: الاتحاد يسعى لمركز متقدم هذا الموسم.. و«العميد» يدربني منفردًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، على انتصار فريقه أمام بيراميدز في ضربة البداية بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمر في تصريحات إذاعية عبر «راديو مصر»: «الاتحاد يرغب في التواجد بمركز متقدم بالموسم الحالي والتواجد في المربع الذهبي».

وأضاف «واجهنا فريقا محترما، لكن الاتحاد فريق مميز ومحمد مصيلحي رئيس النادي يدعم فريق الكرة بقوة، وهو من أفضل رؤوساء الأندية في مصر، وكذلك حسام حسن المدير الفني يقدم عملا كبيرا».

وتابع لاعب الاتحاد «أبحث عن التألق مع حسام حسن حيث يتحدث معي باستمرار، وهناك تدريبات خاصة لي أنا وباقي المهاجمين، فهو يعطيني الثقة وأنا واحد من كباتن فريق الاتحاد».

وأردف «أنزل الملعب وأنا أعيش في راحة نفسية، حتى لو لم أكن موفقا أبذل قصارى جهدي للظهور بشكل جيد، وأن أخرج من الملعب وأنا راضٍ عن نفسي».

وختم خالد قمر «أتمنى الانضمام لمنتخب مصر، والتواجد معهم في المعسكر المقبل، في الموسم الماضي لعبت كل المباريات، وحسام البدري أشاد بي، وكذلك النقاد والإعلام الجميع يشيد بمستواي في المباريات».