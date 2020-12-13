شكرا لقرائتكم مؤقتة الزمالك: لم نتواصل مع الأهلى بشأن قضية نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تتواصل مع الأهلي بشأن قضية القرن كما تردد مؤخرا .

وشدد إبراهيم على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي لا توجد لديها أي خلافات مع أي أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف أن الحديث حاليا عن انتخابات النادي أمر سابق لأوانه وأن الجميع في النادي يسعى لتسيير الأمور في الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .