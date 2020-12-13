شكرا لقرائتكم عضو "خماسية الجبلاية" يتعافى من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى أحمد عبد الله، عضو مجلس اتحاد الكرة، من إصابته بفيروس كورونا، وأجرى مسحة للاطمئنان على حالته وجاءت عينته سلبية، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث كان يعاني من بعض ارتفاع في درجة الحرارة لكنه تعافى من جميع الأعراض منذ اسبوع وجاءت مسحته سلبية، ليتأكد تعافيه من فيروس كورونا.

واستعجل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، اتحاد الكرة لإرسال اللائحة النهائية منتقدا تأخر إرسالها حيث كان من المقرر إرسالها قبل 9 ديسمبر الجاري ، خاصة ان لائحة الفيفا تنص علي ارسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتي أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي.

وشهدت اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات وهل سيتم تطبيقه باثر رجعي من عدمه خاصة ان معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد في الانتخابات القادمة بينما هناك قلة تطلب تطبيقه باثر رجعي وتم الاستقرار في النهاية علي إرسال اللاءحة بدون وضع كلمة الأثر الرجعي بناء علي طلب الجمعية العمومية .