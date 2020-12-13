شكرا لقرائتكم نائب مؤقتة الزمالك يعلن تعيين أشرف قاسم متحدثاً رسمياً لقطاع الكرة وزكريا مديراً تنفيذياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنه المكلفه بإدارة نادى الزمالك، إنه تقرر تعيين أشرف قاسم، متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالنادى الأبيض، مع تعيين اللواء أحمد زكريا مديراً تنفيذيًا للنادى إلى جانب إسناد مهمة النائب إلى كمال الخولى، مع تعيين نبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بقلعة ميت عقبة،

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك:"قررنا نعمل مؤتمر نشرح الأمور داخل النادى، جينا بناءً على المادة ١٥ من اللائحة، شكلنا بعض اللجان ، لترتيب البيت، لجنة الكرة من دورها دعم االفريق وحمايته من الأحداث التى يمر بها النادي، بشكر لجنة الحكماء وكل لجنة الكورة وأشرف قاسم للحفاظ علي كيان الفريق، فريق كرة القدم كان علي قدر المسئولية بالفوز علي المقاولون وبشكرهم وبطلب المزيد".

كما أوضح نائب رئيس لجنة الزمالك قائلا:"الموقف المالي بنفكر في الاستعانة بمجلس مالي لتوفير موارد للنادي، استلمنا من 10 أيام بنحاول ترتيب االبيت، وكل القائمين علي الترتيب من أبناء النادى، ننتظر الدعم المعنوي من أبناء النادي، هنكمل بكل قوة حتي تسليم النادي وهنعمل علي كل مصلحة الزمالك، بشكر جميع الجهات وجميع الاندية وكل اللي ساندوا اللجنة".

قررت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين كل من أحمد مصطفى عضواً فى لجنة الكرة بدلاً من عضويته بلجنة الحكماء، وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق، وتعيين كل من حسين السمرى ويحيى مصطفي وإبراهيم عبد الله أعضاء فى اللجنة التنفيذية.

وشهد المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك الإعلان عن تعيين عمر بطيشة متحدثا رسمياً للمجلس، وظهر ذلك من خلال تجهيز منصة حضور المؤتمر وكان مصدر مطلع بنادى الزمالك كشف أن المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادى الأبيض، كان يشعر ببعض الأعراض المرضية منذ ثلاثة أيام، وتغيب عن الظهور فى مقر النادى من أجل إجراء مسحة فيروس كورونا التى جاءت نتيجتها إيجابية أمس الجمعة، لذا سيواصل الغياب خلال الفترة المقبلة عن مقر قلعة ميت عقبة لحين التعافى من فيروس كورونا.