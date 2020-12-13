شكرا لقرائتكم ماذا قدم إيهاب جلال أمام الاهلى فى 11 مباراة قبل صدام الليلة مع المقاصة ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة المعروفة عن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الفيومى.

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

خاض إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة 11 مباراة أمام الأهلي قبل صدام الليلة، حقق الانتصار في واحدة فقط وتعادل في مباراتين، فيما فاز الأهلي في 8 مواجهات.

وكان آخر لقاء جمع إيهاب جلال بالأهلي يوم 19 سبتمبر الماضى بالدوري وكان جلال مدرباً للمقاصة وحقق تعادلاً بدون أهداف إلا أن اللافت أنه لم ينجح في هز شباك الأهلي مع الفرق التي دربها في آخر 4 مباريات.

واستقال إيهاب جلال من منصبه كمدير فني لـ المقاصة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب تأخر مستحقاته المالية قبل أن يعود مجدداً لقيادة الفريق الفيومى بداية من الموسم الجديد ، إيهاب جلال كان له تجربتين الموسم الماضي مع المصري ومصر للمقاصة، لعب 30 مباراة، فاز في 13 منها 8 مع مصر للمقاصة وتعادل في 7 وخسر 10 منها 6 مع المصري، سجل 39 هدفا، دخل مرماه 28 هدفا منها 18 هدفا مع المصري.