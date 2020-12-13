شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي في انتظار بوسكيتس مع برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطمح الاسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة في المشاركة بتشكيلة فريقه أمام ليفانتي في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني التي تقام على ملعب الفريق الكتالوني، من أجل تحقيق رقم قياسي مع فريقه.

وفي حال مشاركة اللاعب سيصل إلى 593 مشاركة مع فريقه يعادل به رقم القائد التاريخي للفريق بويول.

ويتواجد برشلونة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد ليفانتي بالمركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

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