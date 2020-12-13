اللجنة المعينة لإدارة الزمالك تعلن تعينات جديدة بالنادي

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، تعيين كلا من أحمد مصطفي عضواً في لجنة الكرة بدلاً من عضويته في لجنة الحكماء وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق وتعيين كل من حسين السمري ويحيي مصطفي وابراهيم عبد الله اعضاء في اللجنة التنفيذية.



وشهد المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك الاعلان عن تعيين عمر بطيشة متحدثا رسمياً للمجلس وظهر ذلك من خلال تجهيز منصة حضور المؤتمر.