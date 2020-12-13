شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى بشأن قضية نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخراً، مشدداً على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف نائب رئيس لجنة الزمالك، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الحديث حالياً عن انتخابات نادى الزمالك أمر سابق لأوانه، وأن الجميع فى النادى يسعى لتسيير الأمور فى الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .

وأشار المستشار هشام إبراهيم إلى أنه تقرر تعيين أشرف قاسم متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالنادى الأبيض، مع تعيين اللواء أحمد زكريا مديراً تنفيذيًا للنادى، إلى جانب إسناد مهمة النائب إلى كمال الخولى، مع تعيين نبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بقلعة ميت عقبة.

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، "قررنا نعمل مؤتمر نشرح الأمور داخل النادى، بناءً على المادة15 من اللائحة، شكلنا بعض اللجان لترتيب البيت، لجنة الكرة من دورها دعم االفريق وحمايته من الأحداث التى يمر بها النادي، بشكر لجنة الحكماء وكل لجنة الكورة وأشرف قاسم للحفاظ على كيان الفريق، فريق كرة القدم كان على قدر المسئولية بالفوز على المقاولون وبشكرهم وبطلب المزيد".

وأوضح نائب رئيس لجنة الزمالك قائلا، "الموقف المالى بنفكر فى الاستعانة بمجلس مالى لتوفير موارد للنادي، استلمنا من 10 أيام بنحاول ترتيب البيت، وكل القائمين على الترتيب من أبناء النادى، ننتظر الدعم المعنوى من أبناء النادي، هنكمل بكل قوة حتى تسليم النادى وهنعمل على كل مصلحة الزمالك، بشكر جميع الجهات وجميع الاندية وكل اللى ساندوا اللجنة".

وقررت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين كل من أحمد مصطفى عضواً فى لجنة الكرة بدلاً من عضويته بلجنة الحكماء، وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق، وتعيين كل من حسين السمرى ويحيى مصطفى وإبراهيم عبد الله أعضاء فى اللجنة التنفيذية.

وشهد المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك الإعلان عن تعيين عمر بطيشة متحدثا رسمياً للمجلس، وظهر ذلك من خلال تجهيز منصة حضور المؤتمر وكان مصدر مطلع بنادى الزمالك كشف أن المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادى الأبيض، كان يشعر ببعض الأعراض المرضية منذ ثلاثة أيام، وتغيب عن الظهور فى مقر النادى من أجل إجراء مسحة فيروس كورونا التى جاءت نتيجتها إيجابية أمس الجمعة، لذا سيواصل الغياب خلال الفترة المقبلة عن مقر قلعة ميت عقبة لحين التعافى من فيروس كورونا.