شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن مواجهة الأهلى ومصر المقاصة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى بالموسم رقم 62 للدوري بمواجهتين ’ تنطلق الأولى في تمام الخامسة وتجمع بين المصري والإسماعيلي على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية تحت إدارة الحكم محمود ناجي، أما الثانية فتبدأ في السابعة والنصف على ملعب السلام بالقاهرة بين الأهلي ومصر للمقاصة بصافرة الدولي إبراهيم نور الدين، ونستعرض أبرز أرقام الطرفين وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما ونبذة عن حكم اللقاء على النحو التالي:



1- هذا الموسم سيكون الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك.



2- تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد التاسعة له في المسابقة.



3- حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.



4- في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.



5- تفوق الأهلي في لقاء الدور الأول الموسم الماضي (2 – 0) بالجولة الـ 11 والهدفين جاءا بتوقيع التونسي علي معلول من علامة الجزاء ومحمد مجدي "أفشه".



6- خلال الموسم 61 للدوري تربع المخضرم وليد سليمان على رأس قائمة هدافي الأهلي برصيد 9 أهداف وكانت صدارة هدافي المقاصة من نصيب محمد جابر "ميدو" برصيد 7 أهداف.



7- 18 مباراة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز ’ والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 12 فوزاً و33 هدفاً مقابل انتصارين و13 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.



8- في المواجهة الأولى تعادل الفريقان (1 – 1) بالجولة 15 لموسم 2010 – 2011 وسجل للأهلي محمد أبو تريكة من ركلة جزاء وتعادل سامح العيدروس للمقاصة.



9- القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.95 مليون يورو (512.5 مليون جنيه مصري) مقابل 4.60 مليون يورو لفريق المقاصة (87.5 مليون جنيه مصري).



10- متوسط الأعمار في قائمة الأهلي تصل إلى 26 سنة و5 شهور وأكبر اللاعبين وليد سليمان (36 سنة) أما في المقاصة فيصل إلى 27 سنة وأكبر اللاعبين أيمن حفني (34 سنة).



11- تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 10 مباريات في كل المسابقات فاز في 9 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري.



12- عاد إيهاب جلال(53 سنة) لتولى المهمة في مصر المقاصة أواخر نوفمبر الماضي بعد أن سبق له قيادة الفريق مرتين ولعب معه 124 مباراة منها 11 في الموسم الماضي.



13- اختارت لجنة الحكام الرئيسية الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة هذا اللقاء بعد أن ظهر في 17 مباراة الموسم الماضي في الدوري وأشهر57 ورقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.



14- نور الدين (41 سنة) والذي تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر في 4 مباريات للأهلي في الموسم 61 وهي حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندري في الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك في الجولة التاسعة عشرة.