لامبارد يوضح أسباب خسارة تشيلسي أمام إيفرتون

بدأ الحزن واضحًا للغاية على مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد بعد خسارة فريقه أمام إيفرتون، مساء أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط تشيلسي خارج ملعبه بنتيجة (0-1) أمام إيفرتون، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب التوفيز “جوديسون بارك“.

وقال لامبارد في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن فريقه بدا متأثرًا بغياب كل من كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش بسبب الإصابة.

وفسر ذلك قائلًا: “هذا الأمر حرم الفريق من الفاعلية المطلوبة والإبداع أمام مرمى المنافس”.

وغاب النجم المغربي حكيم زياش عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال فوز تشيلسي (3-0) على ليدز يونايتد، في حين قرر لامبارد عدم إشراك النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش كأجراء وقائي تجنبًا لأي مضاعفات.

وأضاف لامبارد: “بوليسيتش لم يكن على ما يرام خلال الأسبوع الأخير، وبالتالي قررنا عدم مشاركته في المباراة”.

وأكد المدرب البالغ من العمر 42 عامًا، أن كثرة وضغط المباريات لهما تأثير سلبي على لاعبي الهجوم في مسابقة الدوري الإنجليزي، قائلًا: “هناك إصابات في العضلات في كل مكان. لاعبو الهجوم يتعرضون للإصابات. هل تأثر أداؤنا بغياب هؤلاء اللاعبين؟ نعم لأن وجودهم مهم بالنسبة لنا”.

جدير بالذكر، أن عدد من مدربي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز يطالبون السماح بالعودة إلى إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، بدلًا من ثلاثة المتبع حاليًا، حتى يتسنى لهم إراحة اللاعبين في ظل كثرة المباريات التي يشتكي منها كثير من المدربين في الوقت الحالي.