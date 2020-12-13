ماذا قال سولشاير وجواريولا بعد انتهاء الديربي بالتعادل السلبي؟

أبدى المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، ونظيره في السيتي، بيب جوارديولا، رضاهما عن نتيجة الديربي.

وانتهى ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي بالتعادل السلبي، مساء أمس السبت، في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات عقب المباراة: “يمكنني القول إن هذا هو أفضل أداء قدمه مانشستر يونايتد أمام السيتي منذ أن توليت تدريب الفريق”.

وأضاف: “كانت مباراة صعبة، أعلم أننا تغلبنا عليهم عدة مرات قبل ذلك، لكن تلك كانت مباريات مختلفة”.

وتابع: “اليونايتد والسيتي فريقان جيدان من الناحية التكتيكية، وعلمنا أنهم سيتسببوا لنا في بعض المشاكل لكننا كنا ممتازين من الناحية الدفاعية”.

واختتم: “أنا سعيد بالشكل الدفاعي لفريقي، ربما قدم السيتي أداء هجوميًا أفضل، لكن يجب أن يكون الجميع سعداء بالتعادل”.

من جانبه، قال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: “أود الفوز ولكن حسنا، الحصول على نقطة من مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد أمر جيد”.

وأضاف: “كنا جيدين في معظم المباراة، افتقرنا لفرص التسجيل لكننا كنا جيدين، في الحقيقة كنا نكافح من أجل التسجيل، لكن كان يجب أيضًا أن نتحكم في المباراة وألا نستقبل الهجمات المرتدة”.

واختتم: “صنعنا ثلاث أو أربع فرص حقيقية، ولا يمكن توقع أكثر من ذلك ضد خصم مثل مانشستر يونايتد، نقطة واحدة ستكون جيدة لنا في المستقبل”.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 20 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يليه السيتي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.