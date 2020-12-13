وافد ليفربول الجديد مهدد بالغياب لمدة شهرين بداعي الإصابة

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، دييجو جوتا مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن إصابة جوتا في الركبة ستبعده عن المباريات حتى منتصف شهر فبراير من العام المقبل.

وكان جوتا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة ليفربول ضد ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ونتيجة لذلك فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من المحتمل أن يغيب عن ليفربول في ثلاثة عشر مباراة، أبرزها ضد توتنهام هوتسبير ومواجهتي قطبي مدينة مانشستر؛ اليونايتد والسيتي.

ولكن، المؤكد حتى الآن غياب النجم البرتغالي عن مواجهة فولهام اليوم، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يصدر ليفربول حتى الآن أي بيان رسمي بشأن طبيعة إصابة اللاعب أو مدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن جوتا انضم إلى ليفربول قادمًا من ولفرهامبتون في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.