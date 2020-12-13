بث مباشر | شاهد الهلال والوحدة في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والوحدة في اهم مباريات اليوم الاحد 13-12-2020 في ختام الجولة الثامنة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

تقام مباراة الهلال والوحدة على استاد الملك فهد الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي “الهلال” إلى مواصلة انتصاراته في الدوري السعودي للإبتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه “الاهلي” الذي فاز على “النصر” بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الحالية.

ويتصدر “الهلال” جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاهلي، وجمع الزعيم نقاطه من 7 مباريات، فاز في 6 وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 12 هدف، واهتزت شباكه مرة واحدة كأقوى خط دفاع في المسابقة.

ويفتقد الهلال خدمات المحترف الإيطالي “سيباستيان جيوفينكو” بعد تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بينما استعاد لوشيسكو خدمات متوسط الميداني الكولومبي “جوستافو كويلار” بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل يعيش نادي “الوحدة” فترة سيئة للغاية حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري السعودي هذا الموسم سوى في مباراتين فقط من اصل 7 مباريات، وسيسعى اليوم إلى الخروج بالتعادل على أقل تقدير لمغادرة مناطق الهبوط.

ويتواجد الوحدة في المركز 14 برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 15 “العين”.

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