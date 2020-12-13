شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يكشف عن سبب طرد رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، أن عناصر الخبرة في بيراميدز عليها دور كبير في الوقت الحالي من أجل وضع الفريق على الطريق الصحيح وتجديد الدوافع لعدم الابتعاد عن دائرة المنافسة.

وقال الصقر في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: «كنت أتمنى أن يتولى قيادة بيراميدز مدير فني مصري، من أجل تجديد دوافع اللاعبين باستمرار».

وأضاف: «بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، كلهم أصحاب خبرات ولاعبين دوليين، وسبق لهم تحقيق الألقاب سواء مع الأهلي أو الزمالك، لكن الاتحاد السكندري كان ندا قوي وهدد مرماه أكثر من مرة، وكنت أتوقع بعد تدعيم بيراميدز بصفقات قوية، أن نشاهد الفريق بشكل أفضل».

وواصل: «من المهم أن يكون بيراميدز منافسا قويا على لقب الدوري، لكن المنافسة مع الأهلي والزمالك أمر مهم بالنسبة للكرة المصرية، وهناك فرق مميزة مثل الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، ووجود بيراميدز في المنافسة سوف يعطي طعما مختلفا للقب الدوري».

واختتم: «رمضان صبحي عليه ضبط النفس وبعدما هاجم الحكم بعد اللقاء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء وقال له: (هي هتبقى بالألوان.. لو في مكان تاني كانت اتحسبت».

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة مريرة على ملعبه الدفاع الجوي بالقاهرة، أمام ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1)، أمس السبت ضمن الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.