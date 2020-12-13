شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تعيين عمر بطيشة متحدثًا رسميًا للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، تعيين الإعلامي عمر بطيشة متحدثًا رسميًا باسم النادي وذلك قبل المؤتمر الصحفي المزمع إقامته بعد قليل. وحضر عمر بطيشة لمقر القلعة البيضاء تمهيدا لظهوره الأول في منصبه الجديد داخل النادي. وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المستشار أحمد بكري بعد قرار حل المجلس برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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