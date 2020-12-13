شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت في ذكرى رحيل والده: فقدان الأب من الحاجات إللي ممكن تكسر ظهرك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر خالد رفعت، نجل نجم ومدرب الزمالك الأسبق أحمد رفعت، رسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع «تويتر»، في ذكرة رحيل والده.

وكتب «رفعت»: «اليوم الذكرى الثالثة لوفاة والدي العزيز الكابتن أحمد رفعت، إحساس داخلي لا يوصف بيزيد يوم بعد يوم، أنا دخلت نادي الزمالك من يومين لأول مرة من ثلاثة سنوات يعني من يوم وفاته، لا إراديا مشيت من البوابة على الجنينة اللي فيها قعدته الشهيرة ومكانه الدائم بس للأسف بعد كام خطوة ركزت أنه مش هناك وقفت مكاني كام ثانية كدا مش عارف أعمل إيه.. حابب أكرر نفس اللي قلته قبل كدا مع الذكرى الأولى، بس الكلام ده بيزيد كل سنة.. فقدان الأب من الحاجات إلى ممكن تكسر ظهرك وتخليك مش قادر تفكر ولا شايف بكرة قدامك».

وأضاف: «كلمات كنت بقرأها أو أسمعها بس عمري ما فهمتها ولا قدرتها ولا أستوعبتها صح، لغاية من سنة زي النهاردة زي دلوقتي كانت أول مرة ارجع البيت وانا عارف ان ظهري انكسر وبقيت من غير سند، اول مرة ابقى مش عارف لو حاجة حصلت حجري على مين بعد الله سبحانه وتعالى».

وتابع: «والحقيقة ومحدش يستغرب دي كانت أسرع سنة مرت عليا مش عشان حاجة بس علشان انا طول السنة انا مش هنا، جسمي هنا بضحك وأتكلم واشتغل، بس الحقيقة أنا مش هنا خالص .... انا لسه بروح بالعربية عند باب النادي بليل وأقف واستنى أنه يطلع من الباب زي كل يوم.. الحقيقة أن زي ما قلت من سنة أشكرك اني ابنك واشكرك انك سايبني اعيش واولادي من بعدك معزز مكرم بحب الناس ودعواتهم لحضرتك. أشكرك إني شايل اسم الكابتن أحمد رفعت.. الله يرحمك ويغفر لك وفي الجنة ونعيمها بإذن الرحمن».