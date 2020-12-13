شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يعلن جدول مباريات الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدي، جدول مباريات الدوري الممتاز «الرجال» للموسم الجديد 2020/2021، على أن تنطلق المباريات يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري. وأجريت قرعة دوري الكرة الطائرة للمجموعات وجاءت النتيجة كالتالي: المجموعة الأولى: الأهلي والقناة وبتروجت والشرقية للدخان ومصر للبترول وهليوليدو. المجموعة الثانية: الزمالك وهليوبوليس وسبورتنج والزهور وبني سويف واسكندرية للبترول. المجموعة الثالثة: طلائع الجيش والطيران والشمس والداخلية والمنيا والفيوم. المجموعة الرابعة: سموحة والاتحاد السكندري وطنطا والترسانة وأكتوبر ودلفي. وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي 2019/2020. جدول مباريات دورى الكرة الطائرة رجال جدول مباريات دورى الكرة الطائرة رجال جدول مباريات دورى الكرة الطائرة رجال جدول مباريات دورى الكرة الطائرة رجال الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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