شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: هذا شرطي لخوض انتخابات رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد السيناريست مدحت العدل المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر به الفريق في مواجهة المقاولون العرب في ضربة البداية بمسابقة الدوري والفوز 2 ـ 0.
وقال مدحت العدل في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: «الزمالك قدم مباراة مميزة وتخطى منافسا قويا، وذلك يعود إلى الدور القوي للجنة الكرة والمجلس المؤقت الذي سعى لفرض حالة من الاستقرار الكبير داخل الفريق».
وأضاف: «سأخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة بشرط عدم نزول مرشح قوي على الساحة، أما في حال وجود مرشح أقنعني بنفسه فسوف أكون أول الداعمين له في الانتخابات».
وتابع: «أعلم أن قرار خوض الانتخابات مهمة شاقة وصعبة وسوف يكون كل تركيزي لخدمة الكيان الكبير نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، ولكن لم أحسم موقفي النهائي حتى هذه اللحظة».
وزاد: «حديث البعض عن إمكانية دخول أيمن يونس ضمن قائمتي سابق لأوانه، حيث لم أحدد مصير القائمة ولا العناصر التي سوف تتواجد معي».
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