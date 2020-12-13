خالد قمر : زعيم الثغر عايز المربع الذهبى..ومبسوط بوجود العميد ومصيلحى الافضل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني واللاعبين يرغبون في حصد مركز متقدم خلال الموسم الحالي، والتواجد بين فرق المربع الذهبي. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لعبنا فريق محترم، لكن الاتحاد فريق مميز ومحمد مصيلحي رئيس النادي يدعم فريق الكرة بقوة، وهو من أحسن رؤوساء الأندية في مصر، وكذلك حسام حسن المدير الفني يقدم عملًا كبيرًا".

وأضاف: "حسام حسن يتحدث معي باستمرار، وهناك تدريبات خاصة لي أنا وباقي المهاجمين، فهو يعطيني الثقة وأنا واحد من كباتن فريق الاتحاد، أنزل الملعب وأنا أعيش في راحة نفسية، حتى لو لم أكن موفقا أبذل قصارى جهدي للظهور بشكل جيد، وأن أخرج من الملعب وأنا راضٍ عن نفسي".

وواصل: "جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف واحد وهو الوجود في المربع الذهبي، حسام حسن له دور كبير ويعاملنا كأخ كبير، تعاملت مع حسام حسن كثيرا، ويجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم في المباريات".

وأتم: "أسير بشكل جيد وأتمنى الانضمام للمنتخب الوطني، أتمنى التواجد معهم في المعسكر المقبل، في الموسم الماضي لعبت كل المباريات، وحسام البدري أشاد بي، وكذلك النقاد والإعلام الجميع يشيد بمستواي في المباريات"

ورفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

من جهته، أعرب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز، مؤكداً أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل، إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط.