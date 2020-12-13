شكرا لقرائتكم اتحاد التايكوندو يعلن تعافي هداية ملاك من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، تعافي البطلة الإولمبية هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ، بعدما خضعت لمسحة جديدة وجاءت النتيجة سلبية.

وكانت هداية قد تعرضت للإصابة بالفيروس منذ 4 أسابيع، وأجرت أكثر من مسحة ولكن جاءت جميع النتائج إيجابية قبل أن تتحول إلي سلبية في اخر مسحة أجرتها اللاعبة.

وقال عمرو سليم في تصريحات خاصة ، أنه سيتم وضع برنامج تأهيل للاعبة خلال الفترة المقبلة ، بعد تعافيها من فيروس كورونا ، مشيراً إلى اللاعبة فى فترة نقاهة فى الوقت الحالي ، مضيفاً أن عبدالرحمن وائل، لاعب المنتخب الوطني قد تعافى أيضاً من فيروس كورونا .

يدرس اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إقامة معسكر يضم اللاعبين الأولمبيين من الدول الافريقية المختلفة، ممن حصلوا على بطاقات التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لإقامة معسكر فى مصر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وفض معسكر منتخب التايكوندو الذى يقام بالمركز الأولمبى بالمعادى، ومنح اللاعبين راحة لمدة 72 ساعة، بعد خضوعهم لمسحة كورونا، عقب إعلان إصابة الثنائى هداية ملاك وعبدالرحمن لاعبى المنتخب بكورونا.

كان الثنائى تعرضا للإصابة داخل المعسكر وحصلا على راحة من الجهاز الطبى، وخلال الإجازة المرضية أصيبا بالفيروس، وهما خارج تدريبات المنتخب، وفى منزلهما، بعيدا عن باقى اللاعبين، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الأولمبى للاعبى ولاعبات التايكوندو للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء.