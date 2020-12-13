شكرا لقرائتكم "هى هتبقى بالالوان".. الصقر يكشف أسباب طرد رمضان صبحى أمام زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، نجح في تقديم مستوى مختلف مع زعيم الثغر، مؤكدا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام بيراميدز ، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الاتحاد كان يريد الفوز، لعب بشكل جيد، وبروح قتالية عالية، وكان عمار حمدي أحد نجوم المباراة".

وأضاف: "وجود مدرب كبير مثل حسام حسن، جعل هناك روح مختلفة في صفوف الاتحاد السكندري، الذي قدم مباراة كبيرة ونجح في خطف فوز غالٍ على حساب بيراميدز".

وواصل: "رمضان صبحي لاعب جيد، لكن عليه ضبط النفس، خاصة بعدما تعرض للطرد، بعدما هاجم الحكم بعد اللقاء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء، وقال له (هي هتبقي بالألوان.. لو في مكان تاني كانت اتحسبت)".

وقال الصقر : "بيراميدز لديه امكانيات عديدة، وكانت هناك حالة سعادة بين جماهير الأهلي بعد خسارتهم أمام الاتحاد السكندرى، بعد رحيل أكثر من لاعب من الأهلي للانضمام إلي بيراميدز".

وأضاف: "كل الامكانيات متاحة لدى بيراميدز، وكنت متوقع أن يختلف أداء الفريق عن الموسم الماضي، وأن يستطيع المنافسة بقوة على لقب الدوري، لكن ما شاهدناه في الملعب يدعو للقلق".

وواصل: "بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، كلهم خبرات ولاعبين دوليين، وسبق لهم تحقيق الألقاب سواء مع الأهلي أو الزمالك، لكن الاتحاد كان ند قوي وهدد مرماهم أكثر من مرة، وهناك هدفين تم إلغائهم".

وأكمل: "كنت أتوقع بعد تدعيم بيراميدز بصفقات قوية، أن نشاهد فريق "يدوس" على أي منافس، لكن عندما شاهدت اللقاء كان الاتحاد السكندري، هو الأقوى والأفضل في بعض فترات اللقاء".

وأضاف: "من المهم أن يكون بيراميدز منافس قوي على لقب الدوري، لكن المنافسة مع الأهلي والزمالك أمر هام بالنسبة للكرة المصرية، وهناك فرق مميزة مثل الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، وجود بيراميدز في المنافسة سوف يعطي طعم مختلف للقب الدوري".

وواصل: "الأهلي حسم لقب الدوري في الموسم الماضي مبكرًا، ولكن المنافسة بين الأندية تعطي شكل مختلف للبطولة، يجب على إدارة بيراميدز أن تخلق دوافع للاعبين، وأن يكون هناك شخصية قوية للاعبين، من أجل الفوز ببطولة، وأتمنى لاعبي بيراميدز سرعة لم شمل الفريق".

وأتم: "إدارة بيراميز عليها دور كبير، وعلى رأسها هاني سعيد المدير الرياضي، وهو لاعب سابق في منتخب مصر، يجب عليه الحديث مع اللاعبين، وكذلك محمود فتح الله، وجود بيراميدز منافس قوي أمر يسعد الجميع، خاصة أن كرة القدم اصبحت صناعة قوية"

وتابع: "متعة كرة القدم، في المنافسة بين جميع الفرق، والدوري بدأ بشكل قوي للغاية، منذ لقاء أسوان وإنبي الذي حققه فيه أبناء الصعيد بهدف نظيف".

وأضاف: "والتر بواليا مهاجم الجونة لن يستمر طويلا في صفوف فريقه، وهناك مفاوضات مع النادي الأهلي، وقد يستعين به خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "سيراميكا قدم مباراة جيدة أمام الانتاج الحربي، وحقق الفوز، سيراميكا لديه لاعبين مميزين واستطاع تقديم مباراة جيدة تحت مدربه هيثم شعبان المدير الفني للفريق وهو مدرب واعد".

وأكد الصقر: "اتوقع ان الزمالك سوف يسير بشكل جيد هذا الموسم، بعدما حقق أول فوز له في الدوري على المقاولون، ونتمنى استمراره بنفس القوة والأداء، وأن يسود الهدوء داخل النادي".

وأضاف: "يجب على جميع أبناء الزمالك التكاتف ومساندة النادي في المرحلة الحالية".

وواصل: "مصطفى محمد لاعب رائع وسجل هدف مميز في شباك المقاولون، ولديه إمكانيات تؤهله للاحتراف في الدوري الانجليزي".