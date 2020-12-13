شكرا لقرائتكم إلغاء دقيقة شرب المياه فى الدورى باستثناء مباريات الظهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلغاء الدقيقة الراحة في مباريات الدوري لتناول اللاعبين المياه بعد إقامة المباريات في فصل الشتاء الي جانب أن معظم دوريات العالم ألغت الدقيقة الراحة .

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن مباريات الظهيرة فقط والتي تقام في الثانية والنصف هي التي سيكون فيها توقف دقيقة في كل شوط فقط بينما تم الغاءها في باقي المباريات.

يستهل فريق الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ، الأحد، رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه فريق مصر المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة دون أكثر من لاعب للأصابة يأتي في مقدمتهم النيجيري جونيور أجاي وحسن الشحات ومروان محسن لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه أخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفي مقدمتهم ، محمد مجدي قفشة ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، على معلول ، ياسر أبراهيم ، بدر بانون ، طاهر محمد طاهر ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حمدي فتحي ، محمد هاني والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيماني مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفزوز بضربة البداية وإغلاق "صفحة" الإحتفالات حيث قال المدير الفني للاعبيه أن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لابد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.

في المقابل ، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوي أمام البطل في ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي في ظل إمتلاك الفريق الفيومي عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفني للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الاهلي .