شكرا لقرائتكم أحمد مصطفى عضوا بلجنة الكرة فى الزمالك وعماد عبد العزيز أميناً للصندوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، تعيين تعيين كلا من أحمد مصطفي عضواً في لجنة الكرة بدلاً من عضويته في لجنة الحكماء وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق وتعيين كل من حسين السمري ويحيي مصطفي وابراهيم عبد الله اعضاء في اللجنة التنفيذية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك الاعلان عن تعيين عمر بطيشة متحدثا رسمياً للمجلس وظهر ذلك من خلال تجهيز منصة حضور المؤتمر.