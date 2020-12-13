الامارات | وفاة مدافع صن داونز ماديشا في حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدافع صن داونز ماديشا في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى موتجيكا ماديشا مدافع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إثر حادث سير في كمبتون بارك بعد حضور احتفالية ناديه بمرور 50 عاما على تأسيسه.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث لكن يعتقد أن المدافع البالغ من العمر 25 عاما كان يسافر رفقة شخص أخر، الذي توفى هو الأخر جراء الحادث.

ونقلت منصة "اي ويتنيس نيوز" الإخبارية الجنوب إفريقية اليوم الأحد عن ويليام نتلادي مسؤول خدمات الطوارئ ، قوله "السبب الدقيق للحادث ليس واضحا بعد، لكن يمكننا التأكيد أن السائق فقد السيطرة على السيارة واصطدم بجسم ثابت لتشتعل النيران بالسيارة".

وتوالت الأنباء المفجعة على صن داونز بعد أن فقد الفريق مدافعه الأخر انيلي نجونجا في حادث سير أيضا قبل أسابيع قليلة.

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