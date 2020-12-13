شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو سموحة سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة فريق غزل المحلة غداً في الجولة الأولى من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادي في الخامسة مساء اليوم، ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى في اختيار 20 لاعباً للدخول في مسعكر مغلق الليلة، استعدادا لمواجهة «زعيم الفلاحين».

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التي سيعتمد عليها الجهاز في الموسم الجديد خصوصا في ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التي تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وشاهد أحمد سامي، مدرب سموحة، بعض مباريات المحلة طوال الأيام المضاية من اجل وضع يده على نقاط القوة والضعف في المنافس تسحباً لضربة البدايات التي دائما ما تكون صعبة، ويطمح سامى في تحقيق بداية جيدة مع «الموج الأزرق» خصوصا في ظل قوة المنافسة واشتعالها منذ انطلاق مباريات الجولة الأولى للبطولة.

وكشفت مصادر مقربة من الجهاز الفنى أن التشكيلة التي ستخوض اللقاء ستكون مكونة من بعض أفراد الحرس القديم بالإضافة إلىبعض اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الماضى.