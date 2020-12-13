شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يخسر بطولة بلاك بول الدولية للأسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر المنتخب المصري للسيدات بطولة بلاك بول الدولية للأسكواش للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، إذ توجت سارة جين بيري الإنجليزية بلقب البطولة، بعد تغلبها على بطلة الأسكواش المصرية هانيا الحمامي، بثلاثة أشواط لشوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي (11-4) و(11-9) و(9-11) و(10-12) و(11-9)

وكانت نور الشربيني، المصنفة أول عالميُا، قد ودعت بطولة بلاك بول من دور الثمانية بعد خسارتها من الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2/3، كما ودعت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد خسارتها من النيوزلندية جويل كينج، بنتيجة 3/0.

وشهدت البطولة اعتذار نور الطيب، المصنفة الثالثة عالميًا، عن المشاركة بسبب حملها وتوقفها عن ممارسة الرياضة الفترة القادمة.

وأقيمت البطولة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 لاعبة دولية، من بينهن 10 مصريات.

ويذكر أنها المرة الأولى التي يذهب فيها اللقب للاعبة أجنبية، إذ توجت الحمامي بلقب البطولة في نسختها الماضية شهر مارس 2020، على حساب مواطنتها نور الشربيني بنتيجة 2/3، كما توجت بها رنيم الوليلي في نسختها الأولى عام 2018 وكذلك عام 2019.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد منافسات البطولة للرجال، والتي تختتم في 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 لاعب من مختلف دول العالم، ويمثل مصر 12 لاعبًا في المنافسات.