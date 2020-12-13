شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير عن الهجوم على شريف إكرامي ورمضان صبحي: «بالراحة شوية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد شوبير على الهجوم المتواصل ضد ثنائي الأهلي السابق شريف إكرامي ورمضان صبحي، منذ رحيلهما إلى بيراميدز.
وخاض الثنائي مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري، والتي فاز بها الأخير أمس بهدفين مقابل هدف.
وقال «شوبير» عبر برنامجه الإذاعي: «بالراحة شوية على شريف إكرامي ورمضان صبحي، شريف إكرامي مكنش بيلعب في الأهلي وراح بيراميدز بقى أساسي، كتر الهجوم عليهم أنا مش شايف إن له لازمة ورمضان خد الحملة والهيصة بتاعته لكن هو لاعب في منتخب مصر، ولازم نتجاوز هذه الأمور ونركز لأن الدوري بالفعل بدأ بداية قوية».
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