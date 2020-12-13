شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مراكز شباب مصر: انلاق القمة الشبابية بمشاركة 85 شاب وفتاة ووزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إن القمة الشبابية لمراكز الشباب ستنطلق اليوم بمشاركة 85 شاب وفتاة من أنحاء الجمهورية من المرحلة السنية من 18 إلى 24 سنة من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وتم اختيارهم من بين حوالي 2000 شاب تقدموا للمشاركة.

وأوضح العزازي في مداخلة لبرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، أن القمة ستتناول محاور وطنية منها محاور عن ترسيخ ثقافة السلام وتحديات الأمن القومي وتنظيم ورش عمل من الشباب لتقديم أفكار تساهم في التنمية والثقافة الوطنية، وستنطلق القمة اليوم بافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي سيشارك في الجلسات مع الشباب، بالإضافة إلى نشاط رياضي داخل مركز شباب الجزيرة، بالإضافة لرحلة ثقافية لمشاهدة معالم القاهرة القديمة والتاريخية.