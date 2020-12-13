شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن» ينتشر بمحيط مجلس الدولة قبل بدء جلسة «حل نادي الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواجدت قوات أمن الجيزة منذ الصباح الباكر في محيط مجلس الدولة بالدقي لتأمين المجلس بالتزامن مع بدء محكمة القضاء الإداري في نظر اولي جلسات الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه..
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة نظر الطعن في الثانية عشر من ظهر اليوم عقب انتهائها من نظر باقي القضايا المتداولة بذات الجلسة..
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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