شكرا لقرائتكم خبر عن 20 كلية بجامعة المنيا يتنافسون في الدوري الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت فعاليات دوري جامعة المنيا في مسابقات الألعاب الرياضية للعام الجامعي 2020/2021، والتي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة كليات الجامعة العشرين في ألعاب تنس الطاولة، وضربات الإرسال للكرة الطائرة، وضربات الجزاء لكرة القدم، وألعاب القوى للطلبة والطالبات، وذلك تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد».

وأكد الدكتورمصطفى عبدالنبي، على حرص الجامعة على تنفيذ دوري الجامعة الرياضي في إطار الالتزام بمعايير الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي تراعي التباعد وعدم التلامس والاحتكاك بين الطلاب، مشيرًا إلى أن النشاط الرياضي البدني أمر حيوي للصحة العامة البدنية والعقلية للطلاب يجب التشجيع على ممارسته لتوفير بيئة جامعية متوازنة للطلاب.

وأوضح الدكتورعصام فرحات، أن دوري الجامعة بدأت فعالياته ببطولة تنس الطاولة للطلبة والطالبات وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين جميع فرق الكليات المشاركة، معلناً حصول كلية الطب على المركز الأول في بطولة تنس الطولة للطلبة، وحصول التربية النوعية على المركز الثاني، والسياحة والفنادق على المركز الثالث، بينما فازت كلية الآداب بالمركز الأول في بطولة تنس الطاولة للطالبات، وجاءت الفنون الجميلة بالمركز الثاني وأخيرًا الصيدلة بالمركز الثالث.

أشرف على البطولة وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورأحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد، وهناء فاروق، ونعمة رؤوف، الأخصائيين الرياضيين بالإدارة.