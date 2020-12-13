شكرا لقرائتكم وزير الرياضة : الدولة المصرية توفر الدعم الكامل لنجاح بطولة مونديال اليد ..صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021 ، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة و رئيس لجنة الإتصال الحكومي ، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية ، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة ، ولفيف من السادة رؤساء اللجان المعنية.

تناول الإجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي سيتم إتباعها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة والتي تعد الأكبر بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة ، وشدد صبحي خلال الإجتماع على ضرورة إنهاء كافة اللجان المعنية بالبطولة لكافة الاستعدادات الخاصة بها في التوقيتات المحددة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة. والنظر فى كافة الأمور المتعلقة بالبطولة؛ للتأكد من جاهزية جميع الأمور الإدارية واللوجستية والفنية المتعلقة بالبطولة.

أعقب ذلك إجتماعا للجنة المنظمة لبطولة العالم لليد بممثلي الوزارات المعنية لمناقشة الخطة الشاملة وكافة الاستعدادات لبطولة العالم لليد 2021 .