شكرا لقرائتكم كشف حساب إبراهيم نور الدين قبل إدارة لقاء الاهلى والمقاصة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة المعروفة عن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الفيومى.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة هذا اللقاء بعد أن ظهر في 17 مباراة الموسم الماضي في الدوري وأشهر57 ورقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

نور الدين (41 سنة) والذي تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر في 4 مباريات للأهلي في الموسم 61 وهي حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندري في الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك في الجولة التاسعة عشرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكونا من: محمد الشناوى، على معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا"، محمد مجدى "قفشة"، وطاهر محمد طاهر أو "جيرالدو" وصلاح محسن.

وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلى أمام المقاصة وتضم كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وقرر موسيمانى استبعاد مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم نيدفيد للإصابة فيما خرج من القائمة الثنائى وليد سليمان وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام لعدم الجاهزية الفنية.