شكرا لقرائتكم " أخويا " ومروان محسن .. تعرف على اختيارات صالح جمعة لأوسكار المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف صالح جمعة لاعب الأهلى السابق ، و سيراميكا الحالي ، عن اختياراته وتصويته في أوسكارالمحترفين الذى تنظمه جمعية اللاعبين المحترفين ، والتي جاءت مثيرة للجدل في بعض الأسماء التي رشحها اللاعب .
ونشر صالح جمعة استمارة التصويت عبر صفحته بموقع التدوينات تويتر ، والتي جاء فيها اختيار محمد الشناوى في حراسة المرمى ، و أيمن أشرف و الونش و محمد هانى ، بالإضافة إلى شقيقه عبد الله جمعة فى الدفاع ، بينما اختار طارق حامد و حمدى فتحى و عبد الله السعيد في وسط الملعب ، وبالانتقال إلى خط الهجوم فجاءت مثيرة أيضا حيث اختار ثلاثي أثار دهشة و تساؤل متابعيه عبر السوشيال ميديا ، فقد اختار مروان صبحى لاعب الاهلى ، و كهربا رغم أنه لم يشارك أساسيا مع الفرق الأحمر ، بالإضافة إلى شادى حسين مهاجم سيراميكا ، و الذى لم يظهر في دورى الأضواء الا في مباراة واحدة .
كما اختار جمعة إبراهيم عادل افضل صاعد ، و على معلول افضل اجنبى ، و محمد صلاح أفضل محترف ، بالإضافة إلى عمرو السولية أفضل لاعب مع احتيار ستاد القاهرة كأفضل أرضية .
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