شكرا لقرائتكم الأهلي يحقن "ركبة" مروان محسن مرتين.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الجهاز الطبي للاهلي لحقن ركبة مروان محسن مهاجم الفريق للتخلّص من آلام الركبة التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك في عدة مباريات خاضها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق الى جهوده، وكان من المفترض ان يتم حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى دوري ابطال افريقيا امام الزمالك ولكن تقرر تأجيل الامر لحين الانتهاء من مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش فى كأس مص.

وحصل مروان محسن على الحقنة خلال اليومين الماضيين وبدأ فى تنفيذ برنامجا تأهيليًا للتعافي من آثارها،ويخوض مروان محسن مهاجم الاهلي تدريبات بدنية فى الجيم ويعقبها تدريبات الجري حول الملعب من اجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويغيب مروان محسن عن مباراة الأهلي المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وإستقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة مصر المقاصة حيث يفاضل موسميانى ما بين طاهر محمد طاهر أو جيرالدو للعب فى مركز الجناح الأيمن فى ظل غياب حسين الشحات لإجرائه عملية جراحية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكونا من: محمد الشناوى، على معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا"، محمد مجدى "قفشة"، وطاهر محمد طاهر أو "جيرالدو" وصلاح محسن.

وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلى أمام المقاصة وتضم كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وقرر موسيمانى استبعاد مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم نيدفيد للإصابة فيما خرج من القائمة الثنائى وليد سليمان وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام لعدم الجاهزية الفنية.