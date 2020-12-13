«استخرت الله» .. محمد فضل : قررت الاعتذار وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الإنتهاء من اللائحة وإتمام مهمتي

رد محمد فضل، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، على ما أثير في الساعات الماضية حول رغبته في العودة للعمل بالجبلاية.
وقال محمد فضل صباح اليوم، الأحد :"لم اتحدث او اصرح منذ فترة رسميآ، تشرفت وكنت سعيد في العمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم.. شكرآ للاستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي علي ثقتهم ورغبتهم في استمراري داخل اللجنة الفترة القادمة".
وأضاف محمد فضل :"لكن الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الإنتهاء من اللائحة وإتمام مهمتي ....بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية إشاعات".
وكانت شائعات قد أثيرت حول رغبة فضل في العودة للعمل بالجبلاية والإصرار على التواجد ضمن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً.
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